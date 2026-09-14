Liedjes van Bassie & Adriaan worden geëerd tijdens Ahoy-concert

De muziek uit de televisieserie Bassie & Adriaan staat volgend jaar op 23 april centraal tijdens een eenmalig concert in Rotterdam Ahoy. Diverse artiesten vertolken die avond nummers die te horen waren in de jeugdserie die de TROS in de jaren 70, 80 en 90 uitzond. Producent MediaDome belooft "een muzikale reis door de wereld van het beroemdste artiestenduo van Nederland, vol herkenning en verrassingen."

De liedjes worden niet uitgevoerd door Bas en Aad van Toor zelf, maar door andere artiesten. Wie dit zijn, wordt op een later moment bekendgemaakt. De producent meldt wel dat Robin de Robot, een vast personage in de series, zijn opwachting zal maken in Ahoy.

Tijdens het concert komen nummers voorbij als Geheime Agenten, Spoken bestaan niet en De Spaanse Zon. Dat laatste lied werd recent succesvol gecoverd door Mart Hoogkamer. Het lied Rustig kalm stil werd onlangs bewerkt door dj Russo.

De kaartverkoop voor het concert gaat 17 september van start. De voorinschrijving voor de presale is maandag geopend, via de website BassieAdriaanConcert.nl.