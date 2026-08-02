Zeven doden bij Israëlische aanvallen in Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag volgens de autoriteiten in Gaza zeker zeven mensen om het leven gekomen. De aanvallen vonden plaats twee dagen nadat Hamas had aangekondigd te hebben ingestemd met een voorstel dat onder meer voorziet in de ontwapening van de beweging en een geleidelijke terugtrekking van Israëlische militairen uit de Gazastrook.

Ondanks de aangekondigde deal waren volgens de burgerbescherming in Gaza op verschillende plaatsen in de Gazastrook dodelijke aanvallen, onder meer door drones. Het Israëlische leger verklaarde meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Volgens het leger bevond een van die opslagplaatsen zich naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats.

Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel, aangekondigd door de Amerikaanse president Donald Trump.

De Palestijnse burgerbescherming meldde zaterdag ook dat een zoekactie in een woonwijk van Gaza-Stad is afgerond. Daarbij werden na bijna twee weken graven 112 lichamen onder het puin geborgen. Volgens de hulpdienst waren onder de slachtoffers 40 kinderen en 38 vrouwen.