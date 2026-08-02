Madonna heeft in de nacht van zaterdag op zondag opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. De Amerikaanse superster verscheen rond 02.30 uur op het podium, bijna een uur later dan gepland, en bracht tijdens een optreden van ongeveer een half uur zo'n zeven nummers.

Tijdens het optreden maakte onverwacht ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als gast. Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dancefloor 2. Ze sloot af met de hits Sorry en Hung Up, beide afkomstig van het album Confessions on a Dancefloor uit 2005.

Madonna had haar komst woensdag zelf aangekondigd via Instagram. Een dag eerder had ze Nederlandse fans al nieuwsgierig gemaakt met een bericht in het Nederlands op sociale media: "Ik heb iets waar ik over wil praten." Dat bleek een verwijzing naar haar optreden in Amsterdam.