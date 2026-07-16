Zoektocht naar slachtoffers gezonken boot San Francisco gestopt

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Het zoeken naar vermisten na het kapseizen en zinken van een toeristenboot in de Baai van San Francisco is stopgezet. Er zijn volgens de autoriteiten waarschijnlijk vier doden gevallen. Het bootongeluk was dinsdag niet ver van het eiland Alcatraz. Er werd een slachtoffer gevonden dat snel overleed, drie vermisten worden verondersteld dood te zijn.

De boot is volgens de kustwacht door een hoge golf omgeslagen. Volgens lokale media zijn onder de omgekomen slachtoffers de kapitein en familie van hem.

De boot was met ongeveer twintig opvarenden onderweg. Reddingswerkers en opvarenden van boten in de buurt hebben de overlevenden gered.