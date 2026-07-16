Paramount-top door belegger beticht van geheime deal met Trump

Filmproducent en Paramount Skydance-baas David Ellison en zijn vader, de bekende miljardair Larry Ellison, worden in een rechtszaak beschuldigd van het sluiten van een illegale deal met president Donald Trump. Hiermee zouden zij de weg hebben vrijgemaakt voor hun miljardenovername van mediaconcern Warner Bros. Discovery.

Een aandeelhouder spande woensdag een rechtszaak aan tegen de Ellisons en andere bestuursleden van Paramount Skydance. De klager wil dat de transactie ter waarde van 110 miljard dollar wordt geblokkeerd en zint zelf op een schadevergoeding.

Volgens de dagvaarding bij een rechtbank in Delaware zou de monsterdeal gepaard gaan met de belofte van "illegale private voordelen voor president Trump om federale regelgeving te omzeilen". De aanklacht stelt onder meer dat bij de deal het ontslag afgedwongen zou zijn van CNN-journalisten die bij de president in ongenade zijn gevallen. Paramount heeft de beschuldigingen in Amerikaanse media tegengesproken.

Miljardenovername

Het conflict is het nieuwste in een woud van juridische strubbelingen rondom de grootste transactie in de geschiedenis van Hollywood. Eerder deze week heeft de Writers Guild of America, een Amerikaanse vakbond, ook al een rechtszaak aangespannen om de in de maak zijnde miljardenovername te blokkeren. Volgens de bond brengt de deal het levensonderhoud van scenaristen in de film- en televisiebranche in gevaar. Verschillende Amerikaanse staten stapten eveneens naar de rechter. Zij vrezen voor het wegvallen van concurrentie als de twee entertainmentconcerns samengaan.

De rechtszaken kunnen de afronding van de overname vertragen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft al goedkeuring gegeven voor de overname. De Europese Commissie geeft naar verwachting later deze maand een oordeel.