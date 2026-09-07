MIAMI (ANP) - De zwarte dozen van het vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air dat zondag op de internationale luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen meerdere voertuigen botste, zijn gevonden, aldus voorzitter van de Amerikaanse onderzoeksraad voor vervoersveiligheid NTSB Jennifer Homendy maandag.

Bij het ongeluk kwamen zeker vijf mensen, inzittenden van de voertuigen, om het leven. Vijf mensen raakten gewond, drie daarvan verkeren in kritieke toestand.

De zwarte dozen zullen door de NTSB worden geanalyseerd en de piloot en co-piloot van het vliegtuig zullen worden gehoord, aldus Homendy. Een mogelijke oorzaak van het gebeurde is volgens haar pas vast te stellen aan het eind van het onderzoek.

Alle vluchten werden ten gevolge van het ongeluk opgeschort. Vanaf zondagavond werden de vluchten hervat.