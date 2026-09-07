Van zomer naar herfst: zo maak je huis en tuin klaar voor het nieuwe seizoen

De overgang van zomer naar herfst is een goed moment om opnieuw naar het groen in en rondom huis te kijken. Sommige zomerplanten zijn uitgebloeid, terwijl andere planten juist nog volop kleur geven. Met een paar eenvoudige aanpassingen kan de groene sfeer worden behouden en tegelijk worden aangepast aan het nieuwe seizoen. Dat hoeft bovendien niet ingewikkeld te zijn: met planten, accessoires en een slimme indeling krijgt zowel het interieur als de buitenruimte snel een andere uitstraling.

Meer groen begint binnenshuis

Ook binnen kunnen planten een groot verschil maken. Een grote kamerplant in de woonkamer, enkele kleinere exemplaren op een plank of een plant in de hal zorgen direct voor meer sfeer. Bij het uitzoeken van een pot is het verstandig om niet alleen naar het uiterlijk te kijken, maar ook naar het formaat. De pot moet passen bij de plant en voldoende ruimte bieden om gezond te kunnen groeien. Bij Intratuin zijn bijvoorbeeld verschillende soorten potten te vinden, waardoor er voor uiteenlopende woonstijlen en planten een passende optie is.

Daarnaast kan het leuk zijn om verschillende hoogtes met elkaar te combineren. Zet bijvoorbeeld een grote plant op de vloer en plaats kleinere planten op een kast of bijzettafel. Door niet alles op dezelfde hoogte te zetten, ontstaat een speelser geheel. Ook verschillen in materiaal en kleur kunnen helpen om planten onderdeel te maken van het interieur.

Trek het groen naar buiten

Wie de groene sfeer binnenshuis heeft aangepakt, kan die lijn eenvoudig doortrekken naar balkon, terras of tuin. Juist in het najaar zijn er verschillende planten die kleur en structuur kunnen toevoegen aan de buitenruimte. Denk aan siergrassen, winterharde planten en soorten die ook in de koudere maanden aantrekkelijk blijven.

Een plantenbak buiten is daarbij praktisch wanneer er weinig ruimte is of wanneer meerdere planten bij elkaar mogen komen te staan. Zo kan op een terras of balkon een klein groen hoekje worden gecreëerd zonder dat er een grote tuin nodig is. Bij Intratuin zijn plantenbakken in verschillende formaten en materialen verkrijgbaar, waardoor de keuze kan worden afgestemd op de beschikbare ruimte en de stijl van de buitenruimte.

Kijk naar de ruimte die je hebt

Meer groen betekent overigens niet dat iedere kamer of ieder terras vol hoeft te staan met planten. Juist door bewust te kiezen, blijft het geheel rustig. In een kleine ruimte kunnen enkele opvallende planten meer effect hebben dan veel kleine exemplaren. Op een groter terras kan juist worden gewerkt met verschillende groepen.

Ook de lichtinval verdient aandacht. Niet iedere plant heeft dezelfde hoeveelheid zonlicht nodig. Kijk daarom eerst naar de plek waar een plant moet komen te staan en kies vervolgens een soort die daar goed bij past. Dat voorkomt dat planten op een verkeerde plek terechtkomen.

Een frisse start voor het najaar

De overgang naar een nieuw seizoen hoeft dus geen reden te zijn om al het groen te vervangen. Door bestaande planten te verplaatsen, nieuwe soorten toe te voegen en potten of plantenbakken anders te combineren, kan de sfeer al veranderen. Zo ontstaat met relatief kleine ingrepen een groenere en sfeervollere omgeving die past bij de herfst én de komende maanden.