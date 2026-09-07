Van zomer naar herfst: zo maak je huis en tuin klaar voor het nieuwe seizoen

De overgang van zomer naar herfst is een goed moment om opnieuw
naar het groen in en rondom huis te kijken. Sommige zomerplanten zijn
uitgebloeid, terwijl andere planten juist nog volop kleur geven. Met
een paar eenvoudige aanpassingen kan de groene sfeer worden behouden
en tegelijk worden aangepast aan het nieuwe seizoen. Dat hoeft
bovendien niet ingewikkeld te zijn: met planten, accessoires en een
slimme indeling krijgt zowel het interieur als de buitenruimte snel
een andere uitstraling.
Meer groen begint
binnenshuis
Ook binnen kunnen planten een groot verschil maken. Een grote
kamerplant in de woonkamer, enkele kleinere exemplaren op een plank
of een plant in de hal zorgen direct voor meer sfeer. Bij het
uitzoeken van een pot
is het verstandig om niet alleen naar het uiterlijk te kijken, maar
ook naar het formaat. De pot moet passen bij de plant en voldoende
ruimte bieden om gezond te kunnen groeien. Bij Intratuin zijn
bijvoorbeeld verschillende soorten potten te vinden, waardoor er voor
uiteenlopende woonstijlen en planten een passende optie is.
Daarnaast kan het leuk zijn om verschillende hoogtes met elkaar te
combineren. Zet bijvoorbeeld een grote plant op de vloer en plaats
kleinere planten op een kast of bijzettafel. Door niet alles op
dezelfde hoogte te zetten, ontstaat een speelser geheel. Ook
verschillen in materiaal en kleur kunnen helpen om planten onderdeel
te maken van het interieur.
Trek het groen naar buiten
Wie de groene sfeer binnenshuis heeft aangepakt, kan die lijn
eenvoudig doortrekken naar balkon, terras of tuin. Juist in het
najaar zijn er verschillende planten die kleur en structuur kunnen
toevoegen aan de buitenruimte. Denk aan siergrassen, winterharde
planten en soorten die ook in de koudere maanden aantrekkelijk
blijven.
Een plantenbak
buiten
is daarbij praktisch wanneer er weinig ruimte
is of wanneer meerdere planten bij elkaar mogen komen te staan. Zo
kan op een terras of balkon een klein groen hoekje worden gecreëerd
zonder dat er een grote tuin nodig is. Bij Intratuin zijn
plantenbakken in verschillende formaten en materialen verkrijgbaar,
waardoor de keuze kan worden afgestemd op de beschikbare ruimte en de
stijl van de buitenruimte.
Kijk naar de ruimte die je
hebt
Meer groen betekent overigens niet dat iedere kamer of ieder terras
vol hoeft te staan met planten. Juist door bewust te kiezen, blijft
het geheel rustig. In een kleine ruimte kunnen enkele opvallende
planten meer effect hebben dan veel kleine exemplaren. Op een groter
terras kan juist worden gewerkt met verschillende groepen.
Ook de lichtinval verdient aandacht. Niet iedere plant heeft dezelfde
hoeveelheid zonlicht nodig. Kijk daarom eerst naar de plek waar een
plant moet komen te staan en kies vervolgens een soort die daar goed
bij past. Dat voorkomt dat planten op een verkeerde plek
terechtkomen.
Een frisse start voor het
najaar
De overgang naar een nieuw seizoen hoeft dus geen reden te zijn om al
het groen te vervangen. Door bestaande planten te verplaatsen, nieuwe
soorten toe te voegen en potten of plantenbakken anders te
combineren, kan de sfeer al veranderen. Zo ontstaat met relatief
kleine ingrepen een groenere en sfeervollere omgeving die past bij de
herfst én de komende maanden.