BERN (ANP) - Het traditioneel neutrale Zwitserland gaat onder druk van de oorlog in Oekraïne de strenge regels voor wapenexport versoepelen. De bevolking stemde daar zondag mee in via een referendum.

Ruim 54 procent van de kiezers stemde voor de versoepeling van de wapenexport. Bijna 46 procent stemde tegen.

In Zwitserland was het tot nu toe verboden om wapens te exporteren als het land van bestemming verwikkeld is in een gewapend conflict. Landen die wel wapens konden kopen, mochten deze bovendien niet zonder Zwitserse toestemming doorgeven aan andere landen in oorlog.

Door dit verbod was het niet mogelijk om wapens te exporteren naar Oekraïne. Door de oorlog in dat land wil Zwitserland de exportregels versoepelen. Het wordt nu mogelijk toch wapens te leveren aan bondgenoten wanneer ze betrokken zijn bij een gewapend conflict. Ook hoeven landen die Zwitsers oorlogsmaterieel kopen niet meer in alle gevallen toestemming te vragen om het door te geven aan andere landen.