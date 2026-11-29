David Fincher overweegt serieus te stoppen met het regisseren van films. Dat zegt de maker van klassiekers als Se7en, Fight Club en The Social Network in gesprek met de podcast Big Picture. Fincher is te gast naar aanleiding van de release van zijn nieuwste film, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.

"Ik ben bang dat mijn prioriteiten langzaam veranderen", zegt Fincher. "Ik kan mij oprecht voorstellen dat dit mijn laatste film is. Niet omdat ik de film haat, of omdat mensen de film niet snappen. Maar ik ben nu 64 jaar oud. Ik heb geregisseerd vanaf mijn twintigste."

De cineast merkt dat hij minder geduld dan vroeger heeft op de filmset. "Ik denk dat we, nu we honderd jaar films hebben gemaakt, tot een moment van bezinning moeten komen", stelt Fincher in de podcast. "De grootste fout die we hebben gemaakt, is dat we het hele proces van filmmaken hebben geïndustrialiseerd. Verhalen vertellen is een intiem proces. Alles wat we doen naast het filmen van de acteurs zelf, is eigenlijk zonde van de tijd."

Oscar

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth is het vervolg op de film Once Upon a Time... in Hollywood uit 2019. In deze film van regisseur Quentin Tarantino speelt Brad Pitt de rol van stuntman Cliff Booth. De acteur won een Oscar voor de bijrol.

Pitt werkte al eerder met Fincher aan films als Se7en, Fight Club en The Curious Case of Benjamin Button. Hij vroeg de regisseur om de vervolgfilm te maken toen Tarantino zei dat hij geen zin had om zelf zijn script te verfilmen.