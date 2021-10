Mondiale wielertop in actie tijdens Drents wielerweekend

Normaal gesproken start de wielerlente met de Ronde van Drenthe. Dit jaar vindt het evenement plaats aan het eind van het wielerseizoen, van 22 tot en met 24 oktober.

Na een jaar afwezigheid is het driedaagse wielerfestijn in Drenthe terug, zo is te lezen op de site van Midden-drenthe.nieuws.nl. Renners en rensters verblijven in hun eigen bubbel. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers en vertegenwoordigers van de pers.

Ronde van Drenthe afsluiting wielerseizoen

Het vrouwenpeloton sluit het wielerseizoen af in Drenthe. Ze doet dat op vrijdag 22 oktober met de ‘Drentse 8 van Westerveld’. Start en finish daarvan zijn in Dwingeloo. Aan deze 140 kilometer lange wielerwedstrijd voor dames doen in ieder geval vijf teams uit de hoogste categorie mee.

Die teams doen op zaterdag 23 oktober ook mee aan de ‘MIRON Women’s WorldTOUR Ronde van Drenthe’ van 160 kilometer in Assen. De vrouwen krijgen verschillende keienstroken en vier keer de VAM-berg voor de kiezen.

Grote namen

Het deelnemersveld ziet er indrukwekkend uit met onder andere de Italiaanse Marta Bastianelli aan de start. Bastianelli is de winnares van de laatste editie in 2019. Ook de Europees kampioen op de weg en wereldkampioen tijdrijden Ellen van Dijk doet mee, evenals Janneke Ensing, die binnenkort afscheid neemt.

Veel grote internationale teams verschijnen in Assen aan de start: SD Worx, Movistar, Alé BTC Ljubljana, Trek-Segafredo, Parkhotel Valkenburg en Jumbo-Visma.

WorldTOUR

De koers in Drenthe is de laatste van dit seizoen voor de WorldTOUR. Aan de finish wordt daarom niet alleen de dagwinnaar gehuldigd. Ook de eindwinnaar van het klassement van de WorldTOUR, Annemiek van Vleuten, wordt dan gehuldigd. De finish is aan de Alteveerstraat in Hoogeveen

De organisatie hoopt dat de geblesseerde Van Vleuten in Hoogeveen aanwezig zal zijn om de trui in ontvangst te nemen. Ook de winnaars van de andere klassementen, zoals de beste jongere en het beste team, worden gehuldigd. Omdat de koers in Drenthe voor verschillende wielrensters de laatste van hun carrière is, wil de organisatie ook daar bij stilstaan.

De VAM-berg en de Muur van Emmen

Op zondag 25 oktober wordt het Drents Wielerweekend afgesloten met de 58e editie van de ‘Albert Achterhes Profronde van Drenthe’. Het is een zogeheten 1.1. koers over bijna tweehonderd kilometer. Net als bij de dames wordt gestart in Assen, bij het gemeentehuis aan de Noordersingel. Naast de beruchte keienstroken moet er ook hier geklommen worden.

De ‘Muur van Emmen’ is uit het parcours geschrapt vanwege wegwerkzaamheden in de directe omgeving van de voormalige vuilstart van Emmen. De wielrenners rijden nu een extra rondje over de VAM-berg. Dat betekent dat er in totaal vijf maal richting ‘het dak van Drenthe’ geklauterd wordt. De Muur van Emmen blijft wel onderdeel van de Toerversie van de Ronde van Drenthe die op zaterdag en zondag gereden wordt.

Groenewegen en andere toppers

De Ronde van Drenthe voor mannen begroet ook een aantal WorldTour-teams: ‘Intermarché-Wanty-Gobert’, ‘Jumbo-Visma’ en ‘Team DSM’ doen mee.

De meest opvallende deelnemer is Dylan Groenewegen. De sprinter uit het Jumbo-Visma Team behaalde dit seizoen drie zeges. Groenewegen won een etappe in de Tour of Denmark en twee etappes in de Tour de Wallonië. In de laatste etappewedstrijd won de Amsterdammer ook het puntenklassement.

Naast bekende internationale profs vormen ook een aantal Drentse toppers, zoals Bert Jan Lindeman en de gebroeders Danny en Axel Van der Tuuk, samen één nationaal team. Een andere Drent, Elmar Reinders uit Assen, rijdt sinds vorig seizoen in dienst van het Deense ‘Riwal Cycling’. Zijn thuiskoers staat al lang rood omcirkeld in zijn agenda.

Bron: Midden-drenthe.nieuws.nl