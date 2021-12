Genomineerden Cultuurprijs Emmen 2021 bekendgemaakt

Gemeente Emmen heeft de genomineerden voor de Cultuurprijs Emmen 2021 bekendgemaakt. De afgelopen periode kon iedereen zichzelf aanmelden om mee te dingen naar de prijs. Uit de aanmeldingen zijn drie genomineerden geselecteerd.

Genomineerden Cultuurprijs Emmen

De genomineerden zijn Eva Broekmann (dichter en schrijfster), Rowdy Prins (muzikant) en Mayon Middeljans (illustrator), zo is te lezen op Emmen.nieuws.nl.

Prijzen

De winnaar wint dit jaar een ‘aanmoedigingsprijs’. Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Het is de bedoeling dat kandidaten laten zien dat ze zich ontwikkelen in hun werk. De winnaar ontvangt een kunstwerk en een bedrag van 1000 euro.

Stemmen

Tot zondag 19 december kan het publiek stemmen op een van de genomineerden.

Daarnaast is er ook een jury die alle genomineerden beoordeelt. De stemmen van het publiek en de juryleden samen bepalen wie de winnaar is van de Cultuurprijs Emmen 2021. Het publiek en de jury hebben een stem van gelijk gewicht.

De juryleden zijn dit jaar Carina Vinke, winnaar van Cultuurprijs Emmen 2020, Bibian Welbergen van De Kunstbeweging, schrijver Peter Veen en onafhankelijk voorzitter Alya Assen.

De winnaar wordt in de eerste week van januari bekendgemaakt.

Bron: Emmen.nieuws.nl