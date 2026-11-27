Nederland telt 411.000 mensen onder de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 4.000 meer dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag publiceerde. Vooral onder jongeren neemt het aantal toe. Tegelijkertijd ontvangt bijna de helft van de bijstandsgerechtigden al langer dan vijf jaar een uitkering. Het kabinet wil daar verandering in brengen door werk en deelname aan de samenleving centraler te stellen in de Participatiewet. Maar hoe haalbaar is die ambitie?

Tekst: Djoeke Notten

Een baan vinden, financieel zelfstandig worden en niet langer afhankelijk zijn van een uitkering: het klinkt vanzelfsprekend, maar voor veel mensen is de werkelijkheid ingewikkelder. Gezondheidsproblemen, schulden, financiële onzekerheid en een gebrek aan passende werkplekken kunnen de stap naar betaald werk bemoeilijken.

Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie presenteerde op 20 november een nieuwe koers voor de Participatiewet. Het kabinet wil langdurige afhankelijkheid van een uitkering tegengaan en tegelijkertijd betere ondersteuning bieden aan mensen voor wie betaald werk niet of nauwelijks mogelijk is.

Steeds meer jongeren in de bijstand

Uit de voorlopige CBS-cijfers blijkt dat eind september 2026 zo'n 43.000 jongeren onder de 27 jaar een bijstandsuitkering ontvingen. Dat is een stijging van 6,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ook onder 27- tot 45-jarigen nam het aantal toe, met 1,2 procent tot 140.000. Onder mensen vanaf 45 jaar tot de AOW-leeftijd was juist sprake van een lichte daling. Met 228.000 personen vormt deze leeftijdsgroep nog altijd de grootste groep bijstandsgerechtigden.

In het tweede kwartaal van 2026 kregen 21.300 mensen een bijstandsuitkering en verlieten 18.200 mensen de bijstand, exclusief degenen die de AOW-leeftijd bereikten. Er kwamen dus meer mensen bij dan er vertrokken.

Waarom blijven mensen jarenlang afhankelijk?

Bijna de helft van de mensen in de bijstand ontvangt volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al langer dan vijf jaar een uitkering. Onder bijstandsgerechtigden boven de 55 jaar geldt dat zelfs voor ongeveer twee derde.

Langdurige afhankelijkheid betekent echter niet automatisch dat iemand niet wil werken. In zijn Kamerbrief verwijst minister Aartsen naar onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daaruit komt de schatting naar voren dat ongeveer een derde van de bijstandsgerechtigden momenteel kan werken. Een derde zou dat op termijn kunnen en voor het resterende deel is betaald werk naar verwachting ook in de toekomst niet haalbaar.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wees in 2023 al op de uiteenlopende problemen waarmee bijstandsgerechtigden te maken hebben. Lichamelijke en psychische klachten, financiële problemen en een beperkt sociaal netwerk kunnen elkaar versterken. Volgens het SCP is daarom ook aandacht nodig voor welzijn, persoonlijke omstandigheden en andere vormen van maatschappelijke deelname.

Werken moet financieel aantrekkelijk zijn

Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe kabinetskoers is dat mensen er financieel op vooruit moeten gaan wanneer zij vanuit de bijstand aan het werk gaan.

Wie meer verdient, kan echter een deel van de toeslagen of gemeentelijke ondersteuning verliezen. Daardoor is het soms moeilijk vooraf te bepalen hoeveel iemand uiteindelijk overhoudt.

Uit onderzoek waarnaar de minister verwijst, blijkt dat werken tegen het minimumloon voor een alleenstaande doorgaans financieel aantrekkelijker wordt bij een werkweek van 24 tot 28 uur. Het wegvallen van aanvullende regelingen kan dat voordeel beperken.

Het kabinet wil onderzoeken hoe betere financiële begeleiding en eenvoudigere regelingen deze onzekerheid kunnen verminderen. Ook wil het jongeren en statushouders sneller begeleiden naar onderwijs of werk.

Wat verandert er daadwerkelijk?

De aangekondigde kabinetskoers betekent niet dat alle bijstandsregels onmiddellijk veranderen. Een belangrijk onderscheid is dat tussen de nieuwe beleidsvoornemens en de eerder aangenomen wet Participatiewet in balans.

Sinds 1 januari 2026 mogen bijstandsgerechtigden jaarlijks tot 1.200 euro aan giften ontvangen zonder deze bij de gemeente te hoeven melden. Ook kunnen gemeenten in bepaalde situaties een uitkering met maximaal drie maanden terugwerkende kracht toekennen.

Vanaf 1 januari 2027 volgen aanvullende wijzigingen, waaronder de mogelijkheid voor gemeenten om mensen die naast hun uitkering in deeltijd werken onder bepaalde voorwaarden te ondersteunen met een bufferbudget van maximaal 1.000 euro per jaar.

De verdergaande kabinetsplannen moeten grotendeels nog worden uitgewerkt.

Van ambitie naar praktijk

Of de nieuwe koers daadwerkelijk leidt tot minder langdurige afhankelijkheid van de bijstand, hangt mede af van de uitvoering door gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa en beroepsvereniging SAM benadrukken het belang van voldoende financiële middelen en samenwerking.

Een tekort aan personeel op de arbeidsmarkt betekent immers niet automatisch dat er voor iedere bijstandsgerechtigde een passende baan beschikbaar is. Soms zijn intensieve begeleiding, scholing of aangepaste werkomstandigheden noodzakelijk.

De uitdaging voor het kabinet is daarmee tweeledig: meer mensen die kunnen werken daadwerkelijk aan een passende baan helpen én bestaanszekerheid bieden aan degenen voor wie betaald werk geen realistisch perspectief is. Het succes van de nieuwe koers zal uiteindelijk niet alleen afhangen van hoeveel mensen de bijstand verlaten, maar ook van de vraag of zij duurzaam aan het werk kunnen blijven.