Nicole Scherzinger en haar partner Thom Evans zijn niet meer bij elkaar. Dat maakte Evans bekend met een bericht op Instagram. "Met pijn in het hart moet ik mededelen dat Nicole en ik niet langer samen zijn", schreef de 41-jarige Evans in zijn Instagram Story.

Het koppel was zo'n zeven jaar samen. Scherzinger en Evans ontmoetten elkaar in 2019, toen hij meedeed aan The X Factor: Celebrity. De zangeres was daar jurylid. In 2023 vroeg de voormalig rugbyspeler de Pussycat Dolls-zangeres ten huwelijk.

"Na zeven jaar vol liefde, toewijding en het geloof in een gezamenlijke toekomst, is dit een ontzettend moeilijke tijd", vervolgde Evans. "Hoewel dit niet de uitkomst is waarop ik had gehoopt, respecteer ik de beslissing van Nicole en wens ik haar oprecht alle geluk toe in het volgende hoofdstuk van haar leven."

De 48-jarige Scherzinger heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de breuk.