Philips stopt productie in Cleveland

Philips stopt in de tweede helft van dit jaar met de productie van medische scanners in het Amerikaanse Cleveland, Ohio. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in Cleveland.

Volgens Philips wordt de productie verplaatst naar Israël en China en wordt voor de betrokken werknemers een vertrekregeling getroffen. Om hoeveel werknemers het gaat, werd niet gemeld. Philips gaat een nieuwe onderzoeksfaciliteit in Cleveland bouwen en investeert ook in opleidingsfaciliteiten bij de locatie.

Philips stelt dat Cleveland maar een relatief klein deel van de activiteiten van het bedrijf vertegenwoordigt. Het concern legde in 2014 de productie bij de fabriek in Cleveland nog stil nadat de Amerikaanse toezichthouder FDA onvolkomenheden in het productieproces had gevonden. De resultaten van Philips hebben daar jarenlang onder geleden.

In oktober vorig jaar stemde Philips nog in met verscherpt toezicht op zijn fabrieken in de Verenigde Staten, waar bijvoorbeeld ook defibrillatoren worden gemaakt.

Jaarlijks trekt Philips naar eigen zeggen 600 miljoen dollar uit voor onderzoek en ontwikkeling in Noord-Amerika.