Tips voor het afsluiten van een Sim Only abonnement dat aansluit bij je wensen

Steeds meer consumenten schaffen een los toestel met een Sim Only abonnement aan. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Telecompaper. Maar waar moet je eigenlijk opletten als je een Sim Only abonnement wilt afsluiten dat aansluit bij je wensen en dat niet te duur is? We zetten het voor je op een rij.

Sinds vorig jaar zijn telefoonaanbieders verplicht het inkomen te toetsen van consumenten die voor een smartphone met abonnement een lening afsluiten die 250 euro of hoger is. Bij groen licht melden zij de lening aan bij Bureau Kredietregistratie (BKR). Deze BKR-registratie kan nadelig zijn voor de hoogte van je hypotheek. Steeds meer consumenten besluiten daarom een los toestel met een Sim Only abonnement aan te schaffen. Hierbij is er geen sprake van een BKR-registratie. Wij zochten uit waar je op moet letten als je een Sim Only abonnement wilt afsluiten.

Tips voor het aanschaffen van een Sim Only abonnement:

Breng je verbruik in kaart

Het is aan te raden om rekeningoverzichten van je huidige abonnement erbij te pakken. Hierop kan je zien hoeveel belminuten, sms’jes en megabytes (MB’s) je daadwerkelijk gebruikt en dus nodig hebt. Veel consumenten kiezen voor een Sim Only abonnement met veel belminuten en sms’jes, terwijl de meeste mensen tegenwoordig vooral communiceren via WhatsApp en andere sociale media.

Als je hoofdzakelijk je mobiele data gebruikt voor het versturen van mailtjes en WhatsAppjes heb je meestal voldoende aan zo´n 500 MB. Als je daarnaast regelmatig websites bezoekt en een navigatie app gebruikt, is 1000 tot 1500 MB een verstandige keuze. Diegenen die naast de reeds genoemde activiteiten ook video’s op YouTube kijken, naar muziek via de radio of Spotify luisteren, bellen via Skype of Pokémon Go spelen, kunnen beter voor 2500 of meer MB gaan. Op internet vind je handige rekenhulpen om je gebruik te meten.

Als je twijfelt, kan je beter een iets groter dan kleiner abonnement afsluiten. Zo voorkom je de extra kosten die je moet betalen als je buiten je bundel belt, smst of MB’s verbruikt. Ook interessant: de Sim Only internetbundels van Simyo kan je iedere maand gratis naar boven of beneden aanpassen; handig als je de ene maand meer internet verbruikt dan de andere.

Bestudeer de kleine lettertjes

Maak niet te snel een beslissing en check goed de voorwaarden. Zo moet je bij sommige providers na het overschrijden van je bundel voor iedere MB betalen, terwijl andere alleen de snelheid naar beneden schroeven. Ook kan het zijn dat je MB’s moet bijkopen.

Vergelijk en zoek naar kortingen

Verder is het aan te raden om op zoek te gaan naar een interessante korting, vooral wat betreft internet is dat interessant. Zo zijn de internetbundels van 1000 en 4000 MB van Simyo tot en met 31 juli in prijs verlaagd. De aanbieding is tijdelijk, maar als je je internetbundel niet verlaagt of verhoogt blijft de prijsreductie van kracht. De prijsverlaging geldt ook als je Simyo Compleet hebt (Sim Only-klanten met Simyo Compleet krijgen gratis dubbele data en belminuten als ze op hetzelfde adres internet van KPN hebben).

Bestudeer bij andere acties die providers aanbieden ook goed de voorwaarden. De meeste kortingen gelden meestal maar voor een bepaalde periode. Als je hier te laat achter komt, kan het zijn dat je diep in de buidel moet tasten; zonde van je geld.

Check of je smartphone simlockvrij is

Als je smartphone simlockvrij is, accepteert je mobiele telefoon simkaarten van alle providers. Als je smartphone niet simlockvrij is, moet je de simlock laten verwijderen. Bij de meeste providers kan dit na twee jaar.

Sluit een abonnement af voor een langere periode

Als het voor jou niet nodig is dat je Sim Only abonnement maandelijks opzegbaar is, kan je het beste kiezen voor een contract voor langere duur. De maandelijkse kosten zijn dan veel lager; toch weer fijn voor je portemonnee!