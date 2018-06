Kleine winsten op afwachtende beurzen

De Europese aandelenbeurzen gingen woensdag licht vooruit. Beleggers namen geen grote posities in voorafgaand aan de G7-top later deze week en de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un volgende week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 564,09 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 804,98 punten. Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,6 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 1,4 procent. Bierbrouwer Heineken en telecomconcern KPN stonden onderaan met verliezen van rond 1 procent na adviesverlagingen.

Philips klom 0,7 procent. De Belgische biotechnoloog MDxHealth (plus 2,1 procent) heeft een wereldwijde licentieovereenkomst gesloten met het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf voor een nieuwe prostaatkankertest.

In de MidKap voerde metalengroep AMG de stijgers aan met een plus van 1,8 procent. Maaltijdbezorger Takeaway sloot de rij met een verlies van 1,2 procent.

ASMI won 1,4 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie wil tot 250 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Het bedrijf boort daarvoor een deel van de opbrengsten aan van de eerdere verkoop van een belang in het Aziatische ASMPT.

Op de lokale markt daalde Novisource 4,1 procent na een kwartaalbericht. De prestaties in het eerste kwartaal vielen volgens de aanbieder van interim-professionals tegen. Value8 zakte 2,7 procent. Financieel directeur Remko Herschel vertrekt per 1 augustus bij de investeringsmaatschappij.

In Londen steeg Smurfit Kappa 2,5 procent. Papierproducent International Paper staakt zijn poging om de Ierse kartonmaker in te lijven. Het Amerikaanse bedrijf had tot 6 juni de tijd om een bindende bieding te doen op zijn concurrent. De leiding van Smurfit ziet echter geen heil in een samenvoeging en wil op eigen kracht groeien.

Het Britse verpakkingsbedrijf RPC kelderde ruim 15 procent na publicatie van de jaarcijfers. De Europese marktleider van plastic verpakkingsmateriaal wil voor miljoenen euro’s aan niet-kernactiviteiten afstoten.

De euro was 1,1759 dollar waard, tegen 1,1677 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 65,35 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs en werd verhandeld voor 75,65 dollar per vat.