Meer innoverende bedrijven in Nederland

Nederland telt steeds meer technologisch vernieuwende bedrijven. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal ondernemingen met innovaties in de periode 2014-2016 gestegen naar bijna 20.000, oftewel bijna duizend meer dan in de periode 2012-2014.

In de industrie nam het aandeel bedrijven dat innoveerde het meest toe, van 49 naar 55 procent. Vindingen in de voedingsindustrie zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van margarines met minder verzadigd vet of vetarme mayonaise. Voorbeelden in de maakindustrie zijn 3D-printen en het produceren van duurzaam textiel.

Al die innovatie kost ook veel geld. In 2017 spendeerden bedrijven, instellingen en hoger onderwijs 14,7 miljard euro aan onderzoek en ontwikkeling, ook wel R&D genoemd. Het CBS heeft bij het onderzoek alleen gekeken naar bedrijven met ten minste tien werknemers.