‘Alibaba-dochter koopt Brits WorldFirst’

Alibaba-dochter Ant Financial is in de markt om het Britse fintechbedrijf WorldFirst over te nemen. Dat meldt de Britse nieuwszender Sky News. De twee partijen zijn al enkele maanden in gesprek. Ant Financial zou 550 miljoen pond, ruim 610 miljoen euro, overhebben voor WorldFirst.

Volgens de bronnen van Sky kan de overname in de komende weken bekend worden gemaakt. Het zou de grootste stap van een Chinees bedrijf in de Britse fintechsector zijn. WorldFirst biedt klanten de mogelijkheid om zich in te dekken tegen koerswisselingen van valuta’s. Die diensten biedt de onderneming aan bedrijven, banken, beleggingsfondsen en individuen.

Ant Financial is de grootste fintechstart-up ter wereld. Het bedrijf is voortgekomen uit Alibaba en heette oorspronkelijk Alipay. Alibaba heeft nog ongeveer een derde van Ant in handen.

Bij de laatste private financieringsronde afgelopen zomer werd de waarde van Ant op 150 miljard dollar bepaald. De onderneming zou mogelijk volgend jaar naar de beurs gaan.