BMW voert verkoop op in 2018

Het Duitse autoconcern BMW heeft in 2018 zijn verkoop verder opgevoerd. Volgens een tweet van topman Harald Krüger verkocht het bedrijf vorig jaar wereldwijd 2,49 miljoen auto’s. Dat is een stijging van 1,1 procent vergeleken met 2017.

Daarmee zette de autofabrikant uit München een nieuw record in de boeken. In het cijfer zijn ook de verkopen van dochtermerken Mini en Rolls-Royce verwerkt. Volgens Krüger is BMW nu al vijftien jaar op rij ’s werelds grootste verkoper van luxe auto’s, vóór zijn Duitse aartsrivalen Daimler (onder meer maker van Mercedes-Benz en Smart) en Audi.