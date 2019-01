Cijfers Sligro vallen goed op Damrak

De Europese beurzen zijn donderdag overwegend met winsten gesloten. Op het Damrak vielen de jaarcijfers van groothandelsbedrijf Sligro in goede aarde. Verder waren vooral de chipbedrijven in trek na goed ontvangen kwartaalberichten uit de sector.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,5 procent hoger op 510,08 punten. De MidKap steeg 1,2 procent tot 713,68 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen tot 0,7 procent omhoog. Londen leverde 0,3 procent in.

Beleggers verwerkten tevens een nieuw rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarbij werd herhaald dat de rente zeker tot na de zomer op het huidige, zeer lage niveau blijft. In een toelichting gaf ECB-president Mario Draghi aan dat het risico op een economische neergang is toegenomen door alle onzekerheid rond de brexit en de wereldwijde handelsspanningen.

Sligro behoorde tot de sterkste stijgers in de MidKap met een plus van 3 procent. Het bedrijf heeft de winst afgelopen jaar ruim verdrievoudigd. Dat kwam onder meer door de verkoop van de supermarkttak aan branchegenoten Jumbo en Coop.

ASML ging aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 4,3 procent. De chipmachinemaker profiteerde onder meer van de beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse chipmaker Texas Instruments. In de MidKap wonnen chipbedrijven ASMI en Besi tot meer dan 6 procent. STMicroelectronics, dat zelf ook met een goed cijferbericht kwam, dikte ruim 10 procent aan in Parijs.

In de Franse hoofdstad won Renault bijna 2 procent. Het autoconcern Renault heeft Thierry Bolloré benoemd tot nieuwe topman. Norwegian Air kelderde juist 21,5 procent in Oslo. International Airlines Group (IAG) heeft besloten toch geen bod te doen op de Noorse prijsvechter. In Frankfurt leverde Deutsche Bank verder een kleine 2 procent in. Het financiële concern heeft vanuit het Amerikaanse Congres vragen ontvangen over zakelijke banden met president Donald Trump.

De euro was 1,1328 dollar waard, tegen 1,1389 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent in prijs tot 53,19 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurer op 61,25 dollar per vat.