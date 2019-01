DNB: pensioenfonds meeste mensen onder niveau

Vrijwel alle pensioenfondsen zagen hun financiële positie afgelopen kwartaal verslechteren. Dat constateert De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de toezichthouder voldeden de fondsen van een meerderheid van de Nederlandse pensioendeelnemers daardoor niet aan de wettelijke minimumeisen.

Grote fondsen als PME, PMT en PFZW waarschuwden onlangs al voor de dreiging van pensioenkortingen in de komende jaren. Door de wereldwijd dalende beurskoersen en lagere rentes in het vierde kwartaal van 2018 is de kans op verlaging van de pensioenen in 2020 of 2021 groter geworden.

DNB heeft becijferd dat er per eind december 3,5 miljoen actieve, 4,9 miljoen gewezen en 2 miljoen pensioengerechtigde deelnemers bij een fonds zaten waarvan de zogeheten beleidsdekkingsgraad niet aan de wettelijke minimumeis voldeed. Als dit niet op tijd herstelt, moeten de fondsen korten.

Het gaat om de graadmeter die aangeeft in hoeverre een fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het stormachtige laatste kwartaal van vorig jaar zag de sector in totaal 46 miljard euro aan vermogen in rook opgaan, terwijl de verplichtingen van de fondsen met 40 miljard euro omhoog gingen.