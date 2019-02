Signify uitblinker op groen Damrak

De Amsterdamse AEX-index ging maandag licht vooruit onder aanvoering van verlichtingsbedrijf Signify. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van de stroom van bedrijfsresultaten later in de week. Op het Damrak kwam onlinebroker BinckBank met een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 525,99 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 726,53 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,4 procent, Londen steeg 0,3 procent.

Signify was een opvallende stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 6 procent. Het verlichtingsbedrijf verloor vrijdag nog ruim 1 procent na publicatie van de jaarcijfers. Staalproducent ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 1,6 procent.

Betaalbedrijf Adyen profiteerde van een koopadvies van Goldman Sachs en voerde stijgers in de MidKap aan met een plus van 2,3 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een min van 1,9 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte BinckBank 0,2 procent. Volgens analisten van ING vielen de resultaten wat tegen. Verder viel het de analisten op dat er geen nieuwe updates over het bod van Saxo Bank werden gegeven. Medio december werd bekend dat de Deense bank de onlinebroker over wil nemen.

Curetis klom 5,8 procent. Curetis-partner Beijing Clear Biotech heeft een aanvraag ingediend voor goedkeuring van een analysesysteem voor longontsteking. Het Duitse biotechnologiebedrijf verwacht zijn systeem vanaf 2020 te kunnen verkopen in China. De uitbater van skihallen SnowWorld won 10 procent, na overname van branchegenoot SIS Leisure Group.

In Zürich verloor Julius Bär ruim 4 procent. De Zwitserse bank kwam met teleurstellende resultaten en gaat banen schrappen. Ryanair daalde 4,3 procent in Dublin. De Ierse prijsvechter leed afgelopen kwartaal verlies, vanwege druk op de ticketprijzen. In Brussel zag zinkproducent Nyrstar een derde aan beurswaarde verdampen na een nieuw winstalarm.

De euro stond op 1,1441 dollar, tegen 1,1475 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 55,56 dollar. Brent steeg 1 procent in prijs tot 63,37 dollar per vat.