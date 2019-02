Vaak onterechte kosten bij huurbemiddeling

Veel huurbemiddelaars vragen nog altijd geld voor hun diensten bij huurders, terwijl ze dat helemaal niet mogen. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil paal en perk stellen aan de onterecht in rekening gebrachte kosten. De waakhond roept huurders daarom op aan de bel te trekken als er om zo’n vergoeding wordt gevraagd.

Bemiddelaars kunnen op de krappe woningmarkt goed van pas komen als je op zoek bent naar een huurwoning. Maar het is deze tussenpersonen wettelijk verboden bemiddelingskosten in rekening te brengen bij huurders als ze ook in opdracht van verhuurders werken. Dat geldt ook voor vergoedingen die ze bijvoorbeeld als administratie- of contractkosten presenteren.

Toch maakt volgens de ACM nog zo’n 70 procent van de huurbemiddelaars zich schuldig aan de praktijken. Gemiddeld vragen ze ruim 200 euro per bemiddeling. Daarmee maken ze ,,misbruik van de kwetsbare positie van huurders in de overspannen woningmarkt”. Huurders die dit willen melden, kunnen terecht bij het digitale loket ConsuWijzer.