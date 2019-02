Handelsoorlog halveert groei economie Hongkong

De economie van Hongkong wordt hard geraakt door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De economische groei in de speciale administratieve regio van de volksrepubliek China is in het vierde kwartaal van vorig jaar gehalveerd.

Volgens minister van FinanciĆ«n Paul Chan was sprake van een plus van ,,minder dan 1,5 procent”. In het voorgaande kwartaal ging de economie van Hongkong nog met 2,9 procent vooruit.

De voormalige Britse kolonie is een belangrijk knooppunt van handel en geldstromen in Aziƫ. Vandaar dat de handelsoorlog hier erg veel impact heeft. De bijdrage van de export aan de groei was afgelopen kwartaal nagenoeg nul. Ook ging het niet zo best met de winkelverkopen.

Overigens werd er in de Chinees-Amerikaanse handelsonderhandelingen in Peking afgelopen week vooruitgang geboekt. De Chinese president Xi Jinping benadrukte na afloop dat zijn land hard zal werken aan een akkoord dat beide partijen tevreden stelt. Zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump zei dat de gesprekken uitstekend verliepen en dat de VS dichter dan ooit bij een handelsdeal zijn. Komende week wordt in Washington verder gepraat.