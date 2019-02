Miljarden Huawei voor aanpassen ontwikkeling

Het Chinese telecombedrijf Huawei wil miljarden steken in een nieuwe manier om software en hardware te ontwikkelen. Daarmee willen de Chinezen tegemoetkomen aan bezwaren van westerse landen. Huawei trok daar al 2 miljard dollar voor uit, maar dat kan nog meer worden als dat nodig is, zei het hoofd van de netwerkapparatuurdivisie Ryan Ding in Londen volgens de Britse krant Financial Times.

De plannen voor die nieuwe ontwikkelwijze moeten intern in maart klaar zijn. Dan worden ze volgens Ding aan externe belanghebbenden zoals cyberveiligheidstoezichthouders voorgelegd.

Huawei staat al geruime tijd onder druk in de westerse wereld. Met name de Verenigde Staten beschuldigen het bedrijf ervan zijn apparatuur open te stellen voor de Chinese regering zodat die kan spioneren. Daarom wil de Amerikaanse regering dat ook bondgenoten Huawei uitsluiten van het leveren van apparatuur voor huidige telecomnetwerken en nieuwe 5G-netwerken die de komende jaren wereldwijd worden opgebouwd. Sommige landen hebben daar al gehoor aan gegeven.

Huawei heeft altijd volgehouden dat zijn producten veilig zijn.