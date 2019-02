Flink meer omzet en winst voor NS

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben hun omzet en winst vorig jaar stevig opgekrikt. De spoorvervoerder profiteerde vooral van groei in het buitenland. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe concessie in gebruik genomen die goed was voor een omzetplus van meer dan een half miljard euro. Volgens NS moet meer winst maken komende tijd overigens wel meer prioriteit krijgen.

De totale opbrengsten van NS dikten vorig jaar met bijna 16 procent aan tot 5,9 miljard euro. Van de omzet kwam 2,8 miljard euro van over de grens, met als belangrijkste financiƫle wapenfeit de start van de Britse concessie West Midlands. De reizigersopbrengsten in Nederland gingen op eigen kracht met ruim 5 procent omhoog.

De nettowinst kwam in 2018 uit op 116 miljoen euro, tegenover 47 miljoen euro een jaar eerder. Bij de winstgroei speelt mee dat NS in 2017 nog een boete kreeg van bijna 41 miljoen euro wegens vals spel bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Het onderliggende resultaat steeg van 131 miljoen naar 205 miljoen euro.

NS neemt maatregelen om de resultaten verder te verbeteren, onder meer door het verlagen van de kosten bij stafdiensten. De afgelopen jaren was het verbeteren van het resultaat eigenlijk ondergeschikt aan het verbeteren van de operationele prestaties, erkent het bedrijf. Er ligt geen grote reorganisatie in de planning, maar het is vanuit het oogpunt van financiering wel belangrijk dat de kosten niet te veel uit de pas lopen met de omzetontwikkeling.

Er is afgelopen jaren erg veel geld gegaan naar het opvijzelen van de operationele prestaties, ook om in staat te zijn de verwachte reizigersgroei voor de komende jaren op te vangen. Zo investeerde NS vorig jaar 898 miljoen euro, onder andere in de aanschaf en modernisering van treinen en in de ontwikkeling van stations als Assen, Rotterdam Alexander en Zaandam.

Naar verwachting zijn ook komende jaren forse investeringen nodig en de instroom van nieuw materieel zorgt waarschijnlijk voor hogere vaste kosten. NS kondigde donderdag tevens aan dat dit jaar wordt begonnen met het vernieuwen van een groot aantal stations.