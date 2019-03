EU zet tien landen terug op zwarte takslijst

De EU zet tien landen terug op haar zwarte lijst voor belastingparadijzen. Ook Aruba hoort weer bij de nu vijftien landen buiten de EU die zich fiscaal niet naar behoren gedragen, evenals onder andere de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Barbados en Bermuda. Dat hebben de ministers van Financiën in Brussel besloten na een heftige discussie waarin volgens diplomaten Italië dreigde met een veto. Rome wilde de VAE van de lijst afhouden.

De autoriteiten van de tien teruggeplaatste landen hebben zich niet gehouden aan hun belofte om hun fiscale beleid binnen een jaar te verbeteren. Het gaat om landen die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet ,,welwillend” staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking.

De zwarte lijst voor landen buiten de EU werd in december 2017 voor het eerst opgesteld na onthullingen over belastingschandalen in de Panama Papers en de Paradise Papers met het doel dergelijke landen aan de schandpaal te nagelen. Na een analyse van een zeventigtal potentiële kandidaten werden zeventien boosdoeners op de zwarte lijst gezet. In de loop van 2018 zijn er twaalf afgehaald en op een ‘grijze lijst’ geplaatst nadat de autoriteiten maatregelen hadden toegezegd. Daaronder zat destijds Aruba.

Volgens staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft Den Haag Aruba ,,gewaarschuwd tijdig maatregelen te treffen” om niet weer op de zwarte lijst terecht te komen, en niet te rekenen op Nederlandse steun. Het land binnen het Koninkrijk der Nederlanden heeft nu beloofd nog deze maand zijn fiscale wetgeving aan te passen, en zou dan in mei van de Europese zwarte lijst af kunnen.