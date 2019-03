Galapagos en Altice stelen show op beurs

Biotechnologiebedrijf Galapagos en kabel- en telecomconcern Altice Europe waren vrijdag grote winnaars op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op nieuws van de ondernemingen. Daarnaast ging de aandacht uit naar de brexitperikelen en het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China. Het algemene sentiment was positief.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent in de plus op 548,98 punten. De MidKap klom 1,9 procent tot 765,63 punten en de beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent. De Londense FTSE won 0,6 procent.

Galapagos kwam met positieve testresultaten van zijn reumamiddel. Het aandeel was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 22,2 procent. Het bedrijf en zijn onderzoekspartner Gilead hebben de doelen in een belangrijke studie bij reumapatiĆ«nten behaald. Daarmee is een belangrijke horde genomen in de richting van het op de markt brengen van Galapagos’ ontstekingsremmer filgotinib.

In de MidKap werd Altice dik 26 procent meer waard na publicatie van de jaarcijfers. Volgens topman Patrick Drahi lijkt het erop dat de bodem in de Franse thuismarkt in zicht is en zijn alle doelstellingen voor 2018 behaald. Voor 2019 rekent Drahi op een stijging van de omzet.