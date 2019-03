‘Vertrouwen beleggers stijgt licht’

Het vertrouwen van Nederlandse particuliere beleggers is in maart iets gestegen ten opzichte van een maand eerder. Volgens de maandelijkse beleggersbarometer van ING reageerden beleggers positief op koersstijgingen van de afgelopen periode en verwachten zij voor komende maand een verdere stijging. Vorige maand maakte het vertrouwen een flinke sprong na ruim een half jaar waarin het alleen maar afnam.

De graadmeter van de bank kwam uit op 122 punten. In februari was dat 120, een maand eerder nog 104. ,,De stijging is volledig toe te schrijven aan de verbeterde beurs”, zegt Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office. ,,Beleggers volgen de ontwikkelingen op de beurs over het algemeen goed, dus het is niet gek dat zij deze maand positief gestemd zijn.”

Een meerderheid van de beleggers denkt dat er de komende tijd meer fusies en overnames komen, nadat PostNL en Sandd onlangs hun samengaan bekendmaakten. KPN, Blokker en PostNL worden het vaakst genoemd als bedrijven die betrokken kunnen zijn bij een nieuwe fusie.

ING peilt al sinds 2002 maandelijks het vertrouwen onder particuliere beleggers op een schaal van 0 tot 200. Scores boven de 100 duiden op optimisme.