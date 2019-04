ASR stopt met bonus voor top

Verzekeraar ASR wil definitief een einde maken aan het uitkeren van bonussen aan zijn topbestuurders. De verzekeraar presenteerde dinsdag zijn nieuwe beloningsbeleid voor de periode vanaf 2020. De aandeelhouders mogen zich daar op 22 mei over buigen.

ASR kwam tot dit besluit na gesprekken met onder meer aandeelhouders, werknemers en politici. Daarnaast komen alle bestuurders net als ander personeel in loonschalen en krijgen ze er via de cao jaarlijks standaard 3 procent bij. In uitzonderlijke gevallen kan dat naar beneden tot 0 procent of naar boven tot maximaal 6 procent worden bijgesteld.