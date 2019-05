Nederlanders om in de gaten te houden: medeoprichter van SendCloud Sabi Tolou (29)

Het begon met een eigen webshop in telefoonaccessoires, die steeds harder groeide. Dit zorgde voor veel manueel werk, waaronder alle gegevens van de consument handmatig op verzend labels invoeren. Kan dat niet anders? Op een vrijdagavond zat Sabi Tolou met twee vrienden, die ook een webshop hadden, een biertje te drinken. Een van hen kwam met een lumineus idee. Met z’n drietjes zijn ze in 2012 tech bedrijf SendCloud gestart en hebben ze inmiddels 104 mensen in dienst.

Het idee bestond uit een koppeling tussen het verzendsysteem van een webshop en het systeem van de vervoerder, waardoor handmatig verzenden tot de verleden tijd behoort. Veel webshops liepen hier tegenaan. “Wij ontzorgen onze klanten, dus vanaf het verzenden van een product tot en met retourneren. Dit hele proces wordt door onze koppeling geautomatiseerd. Het liep meteen best goed. Al snel kwamen we tot de ontdekking dat onze markt veel groter is dan we dachten. Inmiddels verkopen we in Duitsland, Oostenrijk, België en Frankrijk. Wij zorgen ervoor dat kleine webshops kunnen concurreren met grotere partijen en dat grotere partijen veel efficiënter hun klanten kunnen bedienen.”

Hoe is het nu?

“We hebben inmiddels 104 mensen in dienst en het is best hard werken. Het is voor mij nog steeds een ontdekkingsreis. We gaan een nieuwe markt betreden, Spanje, dus dat brengt meer werk met zich mee. We groeien nog steeds en hebben vijftien vacatures openstaan. We klagen dus zeker niet, maar we blijven ons ontwikkelen. Het kan altijd sneller.”

Wijze les

“Niemand kan iets in zijn eentje doen, je hebt altijd hulp nodig. Je hebt de ander nodig om iets te bereiken. Daarnaast moet je altijd mensen aannemen die het beter kunnen dan jij. Met die gedachte nemen wij ook mensen aan, mensen die ons een stukje verder kunnen helpen. De organisatie staat en valt met de mensen die het doen. Zij zijn de motor van de organisatie. Wij als directie kiezen de richting, maar de mensen die het werk verrichten, daar gaat het om.”

Mooiste feedback

“Een aantal jaren geleden zat ik samen met mijn compagnon met iemand te praten, die ons vroeg wat we nog zouden willen. Wij zeiden toen dat we graag heel Nederland zouden willen coveren. Is dat het enige vroeg hij toen. Ja, dat is het enige zei ik. Toen zei hij: wil je niet de wereld veroveren? Maar dat kan niet, dacht ik toen. Wat ik hiervan leerde is dit: je moet je richten op de sterren om in ieder geval de maan te kunnen bereiken. Dat is me altijd bij gebleven. Deze les gebruik ik ook intern. Wat is het ultieme dat we willen bereiken? Dan mikken we in ieder geval op de helft.”

Hoe voelt het om een Nederlander om te volgen te zijn?

“Bijzonder. Echt super cool. Sommige mensen weten wel wie ik ben, maar ik ben verder geen super bekende gast. Het is een vlinderachtig gevoel in mijn maag. Ik ben trots.”

Waarin maak jij het verschil?

“Intern in de organisatie maak ik het verschil doordat ik anders denk. Als een groep mensen iets voorstelt, kom ik met iets anders en zorg ik voor een constructieve discussie. Als iemand naar rechts wil, dan stel ik voor om naar links te gaan. Waarom niet naar links? Hebben we daarover nagedacht? Hierdoor zet je mensen aan tot denken. In ons team zijn we erg complementair aan elkaar.”

Wat zou je nog willen?

“Ik zou willen dat wij binnen een jaar of twee, drie de hele Europese markt, UK en VS volledig dekken. En het gaat ons ook lukken. Ik geloof daar oprecht in. Wij zijn een van de weinige die in meerdere landen actief zijn. Er is marktpotentie, e-commerce blijft groeien en wij hebben een sterk team. Ieder product kan groot worden, mits je de juiste mensen om je heen hebt. Ik geloof dat het SendCloud team dit mogelijk gaat maken.”

Lees ook: