Elektrische deelscooters felyx naar Brussel

De Nederlandse deelscooterdienst felyx gaat de grens over. Meer dan 600 donkergroene elektrische scooters van het bedrijf rijden binnenkort ook in Brussel rond, als eerste stad buiten Nederland.

De e-scooters van felyx zijn al te huur in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Volgens topman Quinten Selhorst wordt Brussel voor felyx net zo groot als de drie Nederlandse steden samen. Het deelscooterbedrijf kijkt bovendien naar verdere uitbreiding. “We denken dat er in meer Europese steden potentie ligt.” Felyx kijkt daarbij naar steden en wil Europa niet land voor land veroveren, zegt Selhorst.

Felyx is nu 1,5 jaar actief in Nederland. Het bedrijf merkt dat de deelscooters, die binnen bepaalde gebieden overal kunnen worden neergezet na gebruik, vooral ritjes per auto en taxi vervangen. “Ze worden ook vaak gebruikt in combinatie met het openbaar vervoer.”

De scooters die in Nederland rijden, hebben in minder dan een jaar meer dan 2,6 miljoen kilometer afgelegd, zegt felyx.