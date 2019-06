Beleggen in whisky: een slim idee?

De tijd dat geld op het spaarboekje rendeerde, is al lang voorbij en het ziet er niet naar uit dat het snel terug zal komen. De rente blijft laag en als je je geld gewoon laat staan, verlies je er zelfs aan door de inflatie. Vele Nederlanders zijn op zoek naar een manier om slim te beleggen. Omdat de traditionele beleggingen zoals vastgoed of aandelen van de bank, niet meer zoveel opbrengen als twintig jaar geleden, worden de alternatieve beleggingen steeds populairder: kunst en… whisky. Beleggen in deze sterke drank is in opmars maar niet zonder risico.

Whisky: je hoeft er niet van te drinken om ervan te houden. Het is zelfs beter om ze te laten liggen. Niet omdat er iets schort met de smaak, wel omdat whisky waardevoller wordt naarmate de jaren verstrijken. Het nationale drankje van Schotland heeft vaak 15 jaar tijd nodig om te rijpen op eikenhouten vaten. Het is het hout dat de smaak bepaalt. Als je weet dat er een honderd distilleerderijen in Schotland zijn, dan weet je dat het aanbod wereldwijd beperkt is.

De reden waarom whisky als beleggingsmiddel pas de laatste jaren zo populair geworden is, is te zoeken in Azië. In de jaren ’90 werd whisky populair in Europa, maar sinds een aantal jaren zijn ook de Aziaten er verlekkerd op. Het zijn vooral de Japanners die whisky massaal inslaan. Omdat dit succes totaal onverwacht komt en de whisky zo’n lange rijpingstijd nodig heeft, is er een groot tekort. De vraag is veel groter dan het aanbod dus de prijs van de whisky is gestegen en verwacht wordt dat ze de komende jaren nog meer zal stijgen.

Stabiele langetermijnbelegging

Whisky kopen en verkopen is heel gemakkelijk. Als je honderd euro betaalt, kan je een account aanmaken bij World Whisky Index en beginnen. Je ziet foto’s en prijzen. Dat maakt dat deze belegging iets tastbaars heeft, meer dan aandelen of bitcoins. Er zijn flessen van honderd euro die al verhandeld worden. Je hoeft dus geen fortuinen te bezitten om te kunnen beleggen. Het langetermijnrendement van de Scotch single malt whisky gemeten vanaf 1936 tot 2008 bedraagt 6,6 procent per jaar. Beleggen in whisky is niet als speculeren. Je zal er geen torenhoge winsten op maken, maar het is wel een stabiele langetermijnbelegging.

Zoals bij elke belegging is de winst niet honderd procent gegarandeerd. Het blijft een belegging en er kunnen onverwachte tegenvallers zijn. Zo kan het zijn dat de Aziatische markt haar interesse verliest op het moment dat de distilleerderijen net op peil zijn met de vraag. Er kan een crisis uitbreken die de vraag zal doen dalen omdat minder mensen genoeg financiële middelen hebben. Behalve het liquiditeitsrisico zijn er ook enkele risico’s eigen aan de whisky zelf: de whisky kan verdampen of de whisky in het vat waarin je net belegd hebt, geeft niet de verwachte kwaliteit. Dat heet het rijpings risico. Bovendien zijn er ook valse flessen in omloop. De financieel toezichthouder geeft whisky een risicofactor zes. Dat is zeer hoog, zeven is het hoogste.

Invloed Brexit

Wat de invloed van de Brexit zal zijn op de whiskyprijzen is nog een bijkomend risico. De afgelopen jaren is de Britse pond flink in waarde afgenomen, maar de economie is nog steeds sterk en de werkloosheid laag. Niemand weet wat de gevolgen zullen zijn en het lijkt dat men verwacht dat de impact wel zal meevallen. Bij Scotch Whisky hebben ze er alle vertrouwen in dat het merk sterk genoeg zal zijn om de onzekerheid op de financiële markten op te vangen. Bovendien geloven ze dat er interessante handelsovereenkomsten af te sluiten zijn met de Europese Unie. Zeventig procent wordt trouwens uitgevoerd naar niet EU-landen als China, India en Brazilië.

Conclusie: beleggen in whisky is rendabel als je tegen een flinke stoot als een crisis kan en je een beleggingshorizon hebt van minstens vijf jaar.