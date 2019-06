UPS pakt uit in Eindhoven na Parijs en Londen

Na Parijs en Londen heeft UPS donderdag ook in Eindhoven een reusachtig distributie- en sorteercentrum geopend. De pakketbezorger heeft voor deze regio gekozen omdat het economisch gezien de snelst groeiende van Nederland is, vertelt directeur Lou Rivieccio van UPS Europe tegen het ANP.

Het nieuwe distributiecentrum beslaat een oppervlakte van 27.000 vierkante meter, ongeveer gelijk aan vijf voetbalvelden. En kunnen tot 29.000 pakketjes per uur worden gesorteerd. Deze capaciteit is volgens Rivieccio vergelijkbaar met die van de belangrijkste Europese distributiecentra in Parijs en Londen die afgelopen jaar in gebruik werden genomen.

”Wij hebben een erg selectief beleid wat betreft de locaties waarin we investeren. Nederland behoort tot de top 10-exporteurs in de wereld en de snelst groeiende bedrijven zitten in Eindhoven”, zegt Rivieccio. Daarnaast zijn veel ondernemingen uit Eindhoven over de grens actief.

UPS investeerde 130 miljoen euro in de nieuwe vestiging. Deze vervangt twee oudere, kleinere locaties waarvan eerder werd gemeld dat er 350 mensen werkten. UPS nam onlangs ruim 100 nieuwe mensen aan en mikt uiteindelijk op zo’n 500 medewerkers bij het nieuwe sorteercentrum. UPS biedt in Nederland in totaal werk aan 2600 mensen.