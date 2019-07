Hypotheekadviseur wil toegang tot klantdata

Hypotheekadviesketens klagen dat ze van banken lang niet altijd toegang krijgen tot alle relevante klant- en hypotheekdata. Daardoor hebben de ketens naar eigen zeggen moeite bij het bieden van hypotheekonderhoud en het vervullen van hun wettelijke zorgplicht.

Tijdens de looptijd van de hypotheek kunnen tal van veranderingen optreden die impact hebben op de vraag of de hypotheek nog wel volledig is afgestemd op de omstandigheden van een huishouden. Aangezien geldverstrekkers vaak rechtstreeks klanten benaderen over mogelijke aanpassingen, beschikt de betrokken financieel adviseur vaak niet over de meest actuele klant- en leninggegevens.

Partijen als De Hypotheker, Financieel Fit Groep en De Hypotheekshop vragen al jaren om ontsluiting van de klantdata. Ook de Organisatie van Financiƫle Dienstverleners (OvFD) tracht als brancheorganisatie al geruime tijd via wetgever en toezichthouder dataontsluiting te bewerkstelligen. Toch komt slechts een enkele geldverstrekker aan de wens tegemoet. Vandaar dat de partijen hebben besloten nu een gezamenlijk signaal af te geven.