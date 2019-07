Brede S&P 500 door grens van 3000 punten

De brede graadmeter S&P 500 op de aandelenbeurs van New York is woensdag kort na de openingsbel voor het eerst kortstondig door de grens van 3000 punten gebroken. Opmerkingen van Fed-preses Jerome Powell over mogelijke renteverlagingen door de koepel van centrale banken in de VS gaven de graadmeters in New York een duw in goede richting.

article

1386001

NEW YORK (ANP) - De brede graadmeter S&P 500 op de aandelenbeurs van New York is woensdag kort na de openingsbel voor het eerst kortstondig door de grens van 3000 punten gebroken. Opmerkingen van Fed-preses Jerome Powell over mogelijke renteverlagingen door de koepel van centrale banken in de VS gaven de graadmeters in New York een duw in goede richting.

https://nieuws.nl/economie/20190710/brede-sp-500-door-grens-van-3000-punten/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/07/10185408/brede-sp-500-door-grens-van-3000-punten.jpg

Zakelijk