Google plus

Google plus

Het grootste gedeelte van het geld, 75 miljoen dollar (66 miljoen euro) was bedoeld als boete, maar dat was volgens de rechter te hoog. Het verschil tussen boete en schadevergoeding mag volgens de Amerikaanse grondwet niet zo groot zijn.

Een jury kende het geldbedrag in maart toe aan een man uit Californië bij wie een zeldzame vorm van lymfeklierkanker werd ontdekt, na jarenlang gebruik van het omstreden middel op zijn eigen terrein.

De boete die Bayer moet betalen aan een man die zegt kanker te hebben gekregen van onkruidverdelger Roundup is verlaagd van 80 miljoen dollar (71 miljoen euro) naar 25 miljoen dollar (22 miljoen euro). Dat heeft een rechter in San Francisco maandag bepaald.

article

1388641

NEW YORK (ANP/RTR) - De boete die Bayer moet betalen aan een man die zegt kanker te hebben gekregen van onkruidverdelger Roundup is verlaagd van 80 miljoen dollar (71 miljoen euro) naar 25 miljoen dollar (22 miljoen euro). Dat heeft een rechter in San Francisco maandag bepaald.

https://nieuws.nl/economie/20190715/rechter-verlaagt-roundup-boete-tot-25-miljoen/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/07/16010606/rechter-verlaagt-roundup-boete-tot-25-miljoen.jpg

Zakelijk