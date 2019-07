AEX begint licht lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. De beurshandel bleef in het teken staan van de kwartaalcijfers van grote Europese bedrijven. Ook waren de ogen gericht op de Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,1 procent in de min op 579,14 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 822,41 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten 0,1 procent en Londen won 0,3 procent.

FastNed klom 4,9 procent op de lokale markt na goed ontvangen cijfers. De uitbater van snellaadstations zag de omzet, het aantal actieve klanten en de afzet van elektriciteit fors stijgen in de eerste jaarhelft. Het laadbedrijf opende in de afgelopen zes maanden 16 nieuwe stations waardoor de teller inmiddels op 102 staat.