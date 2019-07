Franse economie koelt iets af

De Franse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,2 procent gegroeid in vergelijking met de voorgaande periode toen er sprake was van 0,4 procent groei. Dat meldde het Franse statistiekbureau op basis van een voorlopige raming.

Daarmee groeide de economie van Frankrijk ook minder sterk dan voorzien. Economen rekenden in doorsnee op een toename van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,3 procent.

Vooral de uitgaven door Franse huishoudens vielen lager uit dan voorzien, ondanks maatregelen die werden genomen door de Franse regering om het volk tegemoet te komen na de protesten door de gele hesjes. President Emmanuel Macron kwam met een stimuleringspakket ter waarde van 17 miljard euro, onder meer om belastingen te verlagen.

De groei kwam volledig op het conto van de binnenlandse vraag. Bedrijfsinvesteringen en publieke uitgaven stegen. De handel leverde nauwelijks een bijdrage aan de groei. Automakers, plasticproducenten en makers van elektrische apparaten kampten daarnaast met lagere productie.