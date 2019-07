Omzetdaling Sony ondanks nieuwe Mortal Kombat

Een nieuwe editie van het computerspel Mortal Kombat en nieuw uitgebrachte films als Men in Black hebben een omzetdaling bij elektronica- en entertainmentgigant Sony niet kunnen voorkomen. Het Japanse concern zette in het afgelopen kwartaal op jaarbasis lagere opbrengsten in de boeken en is pessimistischer geworden over de omzet voor het hele jaar.

Het bedrijf voorziet nu een omzet van 8,6 biljoen yen in 2019, omgerekend 74 miljard euro. Dat was eerder nog 8,8 biljoen yen. De omzet in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar daalde licht tot 1,9 biljoen yen. De computerspeltak en de divisie voor elektronica verloren omzet. De muziek- en filmtakken zagen wel de opbrengsten toenemen.

De operationele winst dikte aan tot 231 miljard yen. Dat is een stijging van 18 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep resteerde 152 miljard yen.