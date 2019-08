CPB: zorgen over arbeidsproductiviteit

Als ondernemers hun beleid niet aanpassen aan de huidige economische groei en de krapte op de arbeidsmarkt, gaat de arbeidsproductiviteit verder achteruit. Daarvoor waarschuwt Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB publiceerde donderdag de economische ramingen voor het komende jaar. Volgens het planbureau remt de economische groei af en komt er een einde aan de daling van de werkloosheid.

Bedrijven lijken daar nog niet op in te spelen, en nemen nog steeds veel werknemers aan. Het gevolg is dat de productiviteit per werknemer daalt, wat volgens Van Geest een zorgelijke ontwikkeling is. Een hoge arbeidsproductiviteit is volgens het CPB onder meer belangrijk om de lonen sneller te laten stijgen.

“Ondernemers zijn pessimistischer over de toekomst, we hebben te maken met een heel krappe arbeidsmarkt, maar toch nemen ze veel mensen aan,” zegt Van Geest. “Dan zie je dat de arbeidsproductiviteit heel laag wordt. Dat vind ik nog steeds een lastige puzzel.”