‘Kosten e-auto gelijk met diesel en benzine’

De maandelijkse kosten voor het rijden van een elektrische auto zijn in Nederland nauwelijks hoger dan die voor wagens met benzine- en dieselmotoren. Dat berekende leasebedrijf LeasePlan, dat de kosten voor zakelijke lease-auto’s in verschillende Europese landen onder de loep nam.

De maandelijkse gemiddelde kosten voor een elektrische auto liggen met 872 euro circa 1 procent hoger dan voor benzine- en dieselauto’s. Daarbij wordt gekeken naar zaken als tanken, afschrijvingen, onderhoud en wegenbelasting. Die laatste heffing betalen rijders van elektrische auto’s niet. Dat de kosten bijna gelijk zijn, komt ook doordat diesel en benzine de afgelopen tijd duurder zijn geworden. Daarnaast is met name voor dieselauto’s de aanschafbelasting aanzienlijk gestegen.

LeasePlan rekende overigens niet de belasting mee die zakelijk leaserijders zelf over hun auto van de zaak moeten betalen. Daardoor wordt in het kostenplaatje nog geen rekening gehouden met de lagere bijtelling voor elektrische auto’s.

In Noorwegen zijn de gemiddelde kosten voor elektrische auto’s en voertuigen op fossiele brandstoffen gelijk, aldus LeasePlan. Dat staat in contrast met bijvoorbeeld Griekenland. Daar is het nog zeker 200 euro goedkoper om in een benzine- of dieselauto te rijden dan in een elektrische auto.