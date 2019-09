Alcoholprijzen Nederland gemiddeld in EU

De prijzen van alcoholische dranken in Nederland lagen vorig jaar precies op het gemiddelde in de Europese Unie. De prijsverschillen voor bier, wijn en sterkedrank tussen de lidstaten zijn fors, blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Koploper is Finland, waar de alcoholprijzen in 2018 82 procentpunt boven het Europese gemiddelde lagen. Ierland volgt kort daarop, met Zweden op de derde plek. Drankliefhebbers zijn het goedkoopst uit in Roemenië en Bulgarije, waar de prijs ongeveer driekwart van het gemiddelde is.

In Hongarije, Tsjechië en Spanje kostten alcoholische dranken iets meer dan in deze twee landen. In België lagen de prijzen 6 procentpunt boven het gemiddelde. In Duitsland waren die ruim een tiende lager.