Shell koploper in lagere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam deed maandag een stap terug. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de sterk gestegen olieprijzen na de aanvallen op twee belangrijke olievelden in Saudi-Arabië. Op het Damrak profiteerde olie- en gasconcern Shell van de duurdere olie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 573,93 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 836,04 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,7 procent. De euro was 1,1081 dollar waard, tegen 1,1075 dollar op vrijdag.

Brentolie kostte 8,5 procent meer op 65,32 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie steeg 7,7 procent in prijs tot 59,09 dollar. Door de aanvallen op de olie-installaties in Abqaiq en Khurais afgelopen zaterdag werd ongeveer 5 procent van de wereldwijde olieproductie stilgelegd. President Donald Trump heeft toestemming gegeven om de strategische oliereserve van de VS te gebruiken.

De Europese olie- en gasbedrijven zaten in de lift door de forse stijging van de olieprijzen. Shell voerde de schaarse stijgers aan in de AEX met een winst van 2,7 procent. In de MidKap stegen de oliedienstverleners Fugro en SBM Offshore 1,5 en 1,6 procent. In Londen won olie- en gasbedrijf BP 4,2 procent en het Franse Total dikte 2,3 procent aan.

Voor de Europese luchtvaartmaatschappijen waren de hogere olieprijzen slecht nieuws. Luchtvaartcombinatie Air France zakte 3,9 procent op het Damrak. In Frankfurt raakte Lufthansa 2,9 procent kwijt. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, zakte 2,7 procent in Londen. De budgetmaatschappijen easyJet en Ryanair verloren 3,1 en 4,2 procent. Vliegtuigbouwer Airbus daalde 3,6 procent in Parijs.

Osram Licht won 0,3 procent. Het Duitse verlichtingsbedrijf steunt het overnamebod van de Oostenrijkse sensormaker AMS (min 3,7 procent) die in een overnameslag is verwikkeld met de investeerders Bain Capital en Carlyle Group. Hennes & Mauritz (H&M) zakte 1,9 procent in Stockholm na omzetcijfers van het Zweedse kledingconcern.