Stijging huizenprijzen minder sterk

Bestaande koopwoningen waren in augustus 5,7 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van het Kadaster. De prijsstijging is minder groot dan in de voorgaande maand.

De gemiddelde prijs van een koopwoning maakte opnieuw een sprongetje naar een recordstand van 316.183 euro. In juli was de gemiddelde prijs nog 309.689 euro, destijds ook al een record.

In augustus werden 19.583 woningen verkocht. Dat zijn er 6,3 procent minder dan dezelfde maand een jaar eerder. Na acht maanden in het jaar ligt het aantal verkochte woningen ruim 3 procent lager dan in 2018, mede door de krapte op de woningmarkt.