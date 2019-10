Britse gokreus Flutter slokt concurrent op

De gokbedrijven Flutter Entertainment en The Stars Group werken aan een samensmelting. Het Ierse Flutter, dat op zijn beurt is ontstaan uit Paddy Power en Betfair, neemt het van oorsprong Canadese Stars Group over in een deal in aandelen die gewaardeerd wordt op een kleine 5 miljard pond (5,6 miljard euro).

Met de overname wil Flutter zijn vleugels uitslaan in Noord-Amerika nu een juridische uitspraak in de Verenigde Staten meer mogelijkheden biedt voor gokken op wedstrijden. Flutter werkt al op kleinere schaal samen in de VS met Fox Sports.

Met een omzet van 3,8 miljard pond afgelopen jaar wordt het fusiebedrijf het grootste onlinegokbedrijf ter wereld. Het bod van Flutter van 17,20 pond per aandeel is 40 procent boven de prijs van de aandelen bij het slot van de handel op dinsdag.