Cao-twist tempert feestvreugde eeuweling KLM

KLM bestaat maandag op de kop af 100 jaar. Alle reden voor een feestje. Toch zal de leiding van de luchtvaartmaatschappij de verjaardagstaart met een dubbel gevoel aansnijden, aangezien KLM en de vakbonden er nog altijd niet in zijn geslaagd onderhandelingen over een nieuwe cao tot een goed einde te brengen. Nieuwe acties lijken in de maak.

Eerder deze week bracht KLM vol trots een onderhandelingsresultaat naar buiten over een nieuwe cao met een looptijd van 2 jaar en 9 maanden, per 1 juni dit jaar. Direct al na de bekendmaking uitten vakbonden FNV Cabine en Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) kritiek. Vooral het loonbod was te mager, juist ook omdat in mindere tijden personeel werd gevraagd offers te brengen. Verder is de loonsverhoging voor de KLM-directie van naar verluidt 9,5 procent tegen het zere been van personeelsleden.

Hoe anders was de situatie een paar maanden eerder, toen de leiding van Air France-KLM in Parijs over de toekomst van KLM-baas Pieter Elbers moest beslissen. KLM-personeel hief hun topman op het schild door een petitie voor zijn behoud 25.000 keer te ondertekenen. Om de Nederlandse belangen te verdedigen besloot de Nederlandse overheid een substantieel belang te nemen in moederbedrijf Air France-KLM.

Zelfs Ben Smith, baas van het moederbedrijf, was onder de indruk van de steun voor Elbers. De Canadees wist in zijn eerste maanden als hoogste baas van de luchtvaartonderneming rust te brengen bij Air France. Stakingen door ontevreden personeel van de Franse tak zadelden het bedrijf op met de nodige extra kosten.

Bij KLM dreigt nu een soortgelijk scenario. Grondmedewerkers uitten eerder al hun ongenoegen over de cao-onderhandelingen door het werk een aantal uren neer te leggen. Dat zorgde voor annuleringen, vertragingen en vooral extra kosten. Met de heersende onvrede bij de cabinebonden staan mogelijk nieuwe acties te wachten.

Bij VNC grijpen ze liever niet naar dit “ultieme middel”. Maar ook hier geldt in doorsnee de tegelwijsheid, wie niet horen wil, moet maar voelen. Ook al zorgt dat voor een domper op de feeststemming.