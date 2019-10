Winstprognose Uniqlo-moeder valt tegen

Het Japanse kledingbedrijf Fast Retailing heeft een lagere winstverwachting uitgesproken voor het huidige boekjaar dan waar analisten rekening mee hadden gehouden. Het moederbedrijf van Uniqlo, dat ook in Nederland een winkel heeft, heeft last van geopolitieke spanningen in Azië.

Fast Retailing haalt zijn meeste groei uit Azië, maar onder meer de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zorgt daar voor problemen. Die leiden in China tot minder vertrouwen bij consumenten en die geven daardoor minder geld uit. Bovendien is Fast Retailing kwetsbaarder voor een zwakkere yuan renminbi.

Fast Retailing had het ook in Zuid-Korea zwaar. Een hoogoplopende ruzie tussen dat land en Japan, leidde tot anti-Japanse sentimenten onder Zuid-Koreanen en zitten de verkopen al enige tijd dwars. Uniqlo-zuster GU wordt verder belangrijker voor de Japanners. De goedkopere en modieuzere winkelketen moet sneller groeien. Zowel in Japan als daarbuiten staan meer winkelopeningen gepland.

Het Japanse bedrijf verwacht dat de operationele winst met 6,7 procent stijgt naar 275 miljard yen. Omgerekend is dat 2,3 miljard euro. De omzet zou met 4,8 procent moeten stijgen naar 2,4 biljoen yen.