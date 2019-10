Sanoma verliest omzet na afscheid van LINDA

Sanoma merkt het vertrek van tijdschrift LINDA in de omzet. Het Finse mediaconcern dat onder meer eigenaar is van nieuwssite NU.nl, noemt de verkoop van het magazine een van de redenen voor de gedaalde opbrengsten en het lagere bedrijfsresultaat in het derde kwartaal.

Het concern verkocht eerder dit jaar de uitgeverij van LINDA aan oprichtster Linda de Mol en mediabedrijf Talpa. Ook de verkopen van marketingactiviteiten in Belgiƫ en e-commerce-activiteiten binnen de huis- en interieurtak drukten op de resultaten, aldus topvrouw Susan Duinhoven. Aan de andere kant gingen de zaken goed bij NU.nl, waar de omzet flink toenam. Bij de Finse tak introduceerde Sanoma het nieuwe bedrijfsonderdeel News & Feature, dat zowel nieuws als verhalen uit de al bestaande tijdschriften bundelt.

Al met al daalde de vergelijkbare omzet afgelopen kwartaal met 2 procent tot 372 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat zakte tot 83 miljoen euro, vergeleken met 89 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde een winst van iets meer dan 59 miljoen euro, waar een jaar terug nog 68 miljoen euro winst in de boeken ging.