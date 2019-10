Hoop op handelsdeal stuwt Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is maandag met winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers trokken zich op aan hoopgevende berichten van het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China. De twee economische grootmachten zijn volgens de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin nader tot elkaar gekomen in het overleg over de eerste fase van een handelsakkoord.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,3 procent in de plus op 22,867,27 punten en bereikte het hoogste niveau in een jaar tijd. De Japanse bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsperikelen waren in trek. Zo stegen de chipbedrijven Sumco en Screen Holdings respectievelijk 5,3 en 3,1 procent. Robotmaker Fanuc dikte 2,1 procent aan en autofabrikant Honda kreeg er 0,8 procent bij.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,9 procent. De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, leverde 2,6 procent in na een forse daling van de winst in het derde kwartaal. HSBC, die het merendeel van zijn geld verdient in de regio Groot-China, sprak van uitdagende omstandigheden.

De Kospi in Seoul steeg 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde een fractie hoger.